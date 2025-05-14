شكرا لقرائتكم خبر عن نادى جامعة حلوان يفتح باب العضوية رسميا ويطلق تجربة متكاملة داخل الحرم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي جامعة حلوان الرياضي والاجتماعي فتح باب العضويات رسميًا، وبيقدم فرصة حقيقية لكل من أعضاء هيئة التدريس، العاملين، وأسرهم للانضمام لمجتمع نابض بالحيوية والأنشطة المتنوعة.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان: النادي يجمع ما بين الرياضة، الراحة، والجو الأسري، ويستقبل الآن طلبات العضوية بأنواع مختلفة تناسب كل فئة، حتى تكون التجربة الرياضية والاجتماعية متكاملة وتليق باسم جامعة حلوان.

وأكد البيان، أن النادى ليس مجرد منشأة رياضية، لكنه مساحة تمنح كل منتسبي الجامعة تجربة حياة متكاملة داخل الحرم الجامعي، من خلال ملاعب مجهزة، وصالات رياضية، وأماكن مخصصة للأطفال، وكل ده في بيئة آمنة وتحت إشراف متخصصين وخبراء، كما أن النادي يحتضن كل لحظة نشاط، ويفتح بابه لكل من يبحث على التوازن بين العمل، الصحة، والأسرة.

العضويات المتاحة داخل نادي جامعة حلوان متعددة، وتشمل عضوية أعضاء هيئة التدريس، وعضوية العاملين، وعضوية التابعين، وعضوية الزائرين، و عضوية الرياضيين لطلاب الجامعة، والعضوية الموسمية، وعضوية لأبناء فرع نادي الجامعة بالفروع، بالإضافة لعضوية المشتركين من الطلاب الوافدين والأجانب.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، إن فتح باب العضويات هو خطوة مهمة بتعكس رؤية الجامعة في تقديم خدمات متكاملة للعنصر البشري داخل المؤسسة، وإن النادي يمثل نموذج واقعي للتنمية الشاملة لتحقيق التوازن بين الجانب العلمي والحياتي.

واوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، إن المرحلة القادمة ستشهد طفرة في الأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء، من خلال خطة مستدامة تشمل تنظيم بطولات، فعاليات رياضية، ومناسبات اجتماعية، و شراكات رياضية مع مؤسسات كبيرة.