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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توجيه رئاسى ببحث إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية بالمناهج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" توجيه رئاسى ببحث إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية بالمناهج.. الرئيس السيسى: أولوية لتطوير منظومة التعليم والمعلم حجر الأساس.. الرئيس يؤكد على ضرورة اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية بأعلى درجات الموضوعية والكفاءة خلال اجتماعه بوزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية".
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