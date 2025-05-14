شكرا لقرائتكم خبر عن فايننشال تايمز تبرز أسرع الشركات نموًا في أفريقيا 2025 .. 6 منها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان " أسرع الشركات نموًا في أفريقيا 2025"، ألقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على أبرز 130 شركة فى القارة الأفريقية تمكنت ومستمرة فى تحقيق النمو بشكل سريع.

وضمت القائمة التي جمعتها الصحيفة 6 شركات مصرية هي، إيلا لوجيستكس القابضة، وإنارة لخدمات الطاقة المتجددة، وريفي لخدمات التمويل متناهي الصغر، وبنك قناة السويس، وجلوب ميدكس للتجارة والتوزيع، وإم إن تي للاستثمارات.

ونقلت الصحيفة عن ليزلي ماسدورب، الرئيسة التنفيذية لشركة الاستثمار الدولي البريطانية، وهي مؤسسة تمويل التنمية البريطانية، إن أربع دول أفريقية فقط تهيمن على قطاع التكنولوجيا المالية، حيث استحوذت مصر ونيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا على 90% من التمويل في عام 2024.

ومن جانبها، قالت إيلفا ليندبرج، نائبة الرئيس التنفيذي في "نورفند"، صندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية، إن بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقية كانت صعبة في أعقاب جائحة كوفيد.

ومن ناحية أخرى، قال ستيفان باكويرت، الشريك الإداري في شركة أدينيا، وهي شركة استثمار خاص متخصصة في أفريقيا، إن تجزئة اقتصادات أفريقيا الـ 54، والتي يُعدّ العديد منها صغيرًا بالمعايير العالمية، تُشكّل عقبات حقيقية.



وأضاف: "تتعاملون مع عملات مختلفة وبيئات قانونية مختلفة، ورغم الجهود السياسية المبذولة لدمج المناطق، إلا أن الواقع هو أن العمل في كوت ديفوار يختلف عن العمل في السنغال". ويضيف: "إنهما سوقان مختلفان تمامًا، وكذلك كينيا وتنزانيا"، في إشارة إلى جيران شرق أفريقيا ذوي بيئات العمل المختلفة تمامًا.



