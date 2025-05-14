شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، إن الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر، كان آخرها بقوة 3.2 بمقياس ريختر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "أول تابع للزلزال كان بعده مباشرة وكان في تمام الساعة 3:54 دقيقة صباحا، وكان عقب الزلزال بساعتين ولم يشعر به أحد، وكانت قوته 4.2 على مقياس ريختر".

وتابع: "الزلازل تحدث بشكل يومي أو شبه يومي، في البحرين الأحمر والمتوسط، ولا نشعر بها لأسباب كثيرة، إما لبعدها أو لضعفها، ومن الصعب التوقع بالزلازل".