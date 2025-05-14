شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادى لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بنظام البوكليت والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط، حزمة من الإجراءات للاستعداد لاستقبال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، والتي تضمنت عقد دورات تدريبية للطلاب حول كيفية التعامل مع نظام البوكليت الحديث، فضلا عن تقديم مراجعات نهائية لكافة المواد بالمجان.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وقدمت مديرية التربية والتعليم أيضا عبر صفحتها الرسمية نماذج استرشادية لنظام البوكليت في مادة اللغة العربية لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية 2025، وذلك للتدريب بشكل مكثف حول كيفية التعامل مع نظام البوكليت قبل انطلاق الامتحانات.

الشهادة الإعدادية

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية استعدت بشكل جيد لاستقبال ماراثون الامتحانات، لافتا إلي وجود إجراءات مشددة بشأن تكثيف التدريب على طرق التعامل مع نظام البوكليت قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا وجود خطة شاملة لضمان تقزيم التدريبات اللازمة للطلاب من أجل التعرف على نظام البوكليت والتعامل معه بشكل مبسط.

نموذج استرشادى لنظام البوكليت فى اللغة العربية

وتابع وكيل تعليم دمياط، أنه تم نشر نموذج استرشادي في بعض المواد الدراسية للشهادة الاعدادية وكذلك كافة المراحل التعليمية الاخري، عقر صفحة المديرية الرسمية د، موضحا أن تلك الخطوة تأتي ضماناً لتقديم تدريب مكثف للطلاب من أجل الاعتياد على نظام البوكليت مما يحقق نتائج مرضية أثناء الامتحانات.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية 2025، والتي تقرر انطلاقها منتصف مايو الجاري، وسط حرص علي تقديم نماذج استرشادية للتعرف على نظام البوكليت قبل انطلاق الامتحانات رسمياً.



البوكليت فى اللغة العربية



البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية



الشهادة الإعدادية



نظام البوكليت فى اللغة العربية بدمياط



نموذج استرشادى لنظام البوكليت فى اللغة العربية بدمياط