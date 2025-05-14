شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 15 مايو 2025، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء .

ومتوقع غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من أقصى غرب البلاد وجنوب سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 23 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.



