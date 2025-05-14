شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن مد فترة التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة ومديرياتها لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، عن مد فترة التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"، وذلك لشغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف منشور من اليوم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة،ويمكن الدخول عليها لمعرفة كافة تفاصيل وشروط ومستندات التقديم،وهي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=mcih+VWHivBtp2Qshdaa0g== .

وقال الوزير إن هذا الاعلان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعين الكفاءات، والقيادات التي علي قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الاختبارات سوف تكون على قدر من الشفافية والمصداقية لاتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات.

وقالت نورا حافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن فترة التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 14-5-2025، ولمدة شهر ،بتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ بالعاصمة الادارية – حى الوزارات، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، ولن تقبل الطلبات التي تصل، قبل النشر، أو بالبريد ،أو بعد الميعاد المحدد.

وأوضحت أن مد فترة التقديم لمدة شهر،لاستكمال الاعلان السابق رقم 1 لسنة 2025، يأتي في إطار الشفافية ولمزيد من الفرص للمتقدمين.