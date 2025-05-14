شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت فعاليات منافسة بطولة بطولة السباحة (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا رقم (٥٢) الشهيد الرفاعي، وذلك بمجمع حمامات السباحة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمشاركة ٢٨٢ طالبًا وطالبة من (٣٩) جامعة.

جاء ذلك برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف د.أحمد كامل مهدي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتيجة ٥٠ متر فراشة طلبة:

- المركز الأول/ سيف محمد محرز، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثانى/ محمد أحمد سالم، التعليم العالى

- المركز الثالث / سيف ولاء عنتر، جامعات المعرفة الدولية

** نتيجة ٥٠ متر ظهر طالبات:

- المركز الأول/ ملك وليد شبانة، جامعة فاروس

- المركز الثانى/ نور محمد حسين، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- المركز الثالث/ كنزى أحمد على، جامعة حلوان

** نتيجة ٥٠ متر ظهر طلبة:

- المركز الأول/ على عمرو أحمد، جامعة الإسكندرية

- المركز الثانى/ إسلام محمد نشأت، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- المركز الثالث/ زياد أحمد عبد العظيم، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

** نتيجة ٥٠ متر صدر طلبة:

- المركز الأول / سيف أحمد السيد، جامعة حلوان

- المركز الثانى / أحمد هانى أحمد، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- المركز الثالث / محمد مشهور يحيى، جامعات المعرفة الدولية

** نتيجة ٥٠ متر صدر طالبات:

- المركز الأول / ليان شادى صبحى، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- المركز الثانى / جودى عبد الحميد، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- المركز الثالث / سلمى طارق عبل، جامعة الإسكندرية

** نتيجة ٢٠٠ متر فراشة طلبة:

- المركز الأول/ محمد طارق رشاد، الجامعة المصرية الصينية

- المركز الثانى/ أحمد حسن عبد الفتاح، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثالث/ أحمد طارق محمد، الجامعة الأمريكية بالقاهرة

** نتيجة ٢٠٠ متر حرة طلبة:

- المركز الأول/ محمد سلامة جابر، جامعة الإسكندرية

- المركز الثانى/ إياد أحمد زكريا، الجامعة المصرية الصينية

- المركز الثالث/ أحمد حازم أكرم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

** نتيجة ١٠٠ متر حر طلبة:

- المركز الأول/ شريف ياسر على، جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا

- المركز الثانى / إياد سند فضل الله، جامعة القاهرة

- المركز الثالث / محمد سلامة جابر، جامعة الإسكندرية

** نتيجة ١٠٠ متر حرة طالبات

- المركز الأول/ جومانة طارق يحيى، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثانى/ جيهان أحمد عبد العظيم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثالث/ جنا محمد عبد الفتاح، جامعة قناة السويس

** نتيجة تتابع ٤ x ١٠٠ حرة طلبة:

- المركز الأول/ جامعة الإسكندرية

- المركز الثانى/ الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- المركز الثالث/ الجامعة المصرية الصينية

** نتيجة ٥٠ متر حرة طلبة:

- المركز الأول / شريف ياسر، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

- المركز الثانى / سيف محرز، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثالث / أحمد حاتم، جامعة النيل

** نتيجة ٥٠ متر حرة طالبات:

- المركز الأول/ ملك محمد عباس، جامعة مصر الدولية

- المركز الثانى/ جهان أحمد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثالث/ جانا محمد، جامعة قناة السويس