شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى فى الدوحة يستقبل ترامب بالمدافع والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الديوان الأميرى فى الدوحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدافع. وكان في استقباله عدد من كبار المسئولين القطريين، وسط عروض تراثية مميزة من الفلكلور القطري، عكست أصالة الثقافة المحلية وحفاوة الاستقبال.



استقبال ترامب

ومن المقرر أن يشهد الرئيس الأمريكي، خلال زيارته الرسمية، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المبرمة بين دولة قطر والولايات المتحدة، والتي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاستراتيجي، أبرزها الدفاع، الاقتصاد، والطاقة.