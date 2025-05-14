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ترامب عن لقائه أحمد الشرع: الرئيس السورى رائع ولديه فرصة جيدة

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ترامب عن لقائه أحمد الشرع: الرئيس السورى رائع ولديه فرصة جيدة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين من على متن الطائرة المتجهة الى قطر، إنه أبلغ إسرائيل برفع العقوبات عن سوريا.

ردا على سؤال حول لقاءه بنظيره السورى أحمد الشرع على هامش القمة الخليجية الأمريكية، علق بقوله: "الرئيس السوري رائع ولديه فرصة جيدة.. الشرع لديه فرصة في إدارة البلاد، ونأمل أن ينضموا إلى اتفاقيات أبراهام ولدينا الأمور الكثيرة للنظر إليها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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