شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن لقائه أحمد الشرع: الرئيس السورى رائع ولديه فرصة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين من على متن الطائرة المتجهة الى قطر، إنه أبلغ إسرائيل برفع العقوبات عن سوريا.

ردا على سؤال حول لقاءه بنظيره السورى أحمد الشرع على هامش القمة الخليجية الأمريكية، علق بقوله: "الرئيس السوري رائع ولديه فرصة جيدة.. الشرع لديه فرصة في إدارة البلاد، ونأمل أن ينضموا إلى اتفاقيات أبراهام ولدينا الأمور الكثيرة للنظر إليها".