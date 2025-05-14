شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت جمهورية مصر العربية في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية رسالة لجميع المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتزام منازلهم لحين استقرار الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار، والتواصل مع السفارة المصرية في طرابلس في حال كانت هناك أية أحداث تمس المواطنين المصريين، علمًا بأنه تم تخصيص رقم هاتف (0218914897985) لهذا الغرض.

الخارجية المصرية: نتابع بقلق تطورات ليبيا وندعو الأطراف لوقف الاشتباكات فورًا

وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد يؤدي إلى تصعيد مفتوح وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الشقيق الليبي.

ودعت مصر كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل للحفاظ على مقدرات الدولة الليبية.