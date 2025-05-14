شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تستقبل ترامب بعروض تراثية.. وتوقيع اتفاقيات كبرى على أجندة الزيارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدوحه _ نرمين عبد الظاهرالأربعاء، 14 مايو 2025 02:45 م
وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الديوان الأميرى فى الدوحة، حيث كان فى استقباله عدد من كبار المسئولين القطريين على رأسهم الشيخ تميم بن حمد، وسط عروض تراثية مميزة من الفلكلور القطرى، عكست أصالة الثقافة المحلية وحفاوة الاستقبال.
ومن المقرر أن يشهد الرئيس الأمريكي، خلال زيارته الرسمية، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المبرمة بين دولة قطر والولايات المتحدة، والتى تشمل مجالات متعددة من التعاون الاستراتيجى، أبرزها الدفاع، الاقتصاد، والطاقة.
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