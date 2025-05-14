شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت خدمات الطوارئ اليونانية، فى إجراء احترازى، تحذيرًا من احتمال حدوث تسونامى عبر نظام التنبيه 112، داعية السكان إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية وذلك عقب زلزال ضرب سواحل كريت اليوم.

وأفاد المعهد الجيوديناميكى التابع للمرصد الوطنى فى أثينا، بأن زلزالًا بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب، فجر اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة كريت جنوب اليونان، دون تسجيل أى إصابات أو أضرار جسيمة.

وأوضح المعهد، حسبما أوردت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن الزلزال وقع على عمق 64.4 كيلومتر، وعلى بُعد نحو 19 كيلومترًا جنوب جزيرة كاسوس.

وتقع اليونان فوق عدد من الفوالق الزلزالية النشطة، وتشهد زلازل بشكل متكرر.

وفي تعليقه على الحدث، قلّل رئيس منظمة التخطيط والحماية من الزلازل إفثيميوس ليكاس من أهمية الهزة الأرضية، واصفًا إياها بأنها "واقعة معزولة"، موضحًا أن "الزلزال لم تسبقه هزات تمهيدية ولا أعقبه نشاط ارتدادي ملحوظ، ما يشير إلى أنه حدث منفرد".

وردًا على سؤال حول احتمال وجود صلة بين هذا الزلزال والنشاط الزلزالي الأخير في جزيرة سانتوريني أو الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا، نفى ليكاس وجود أي علاقة، مشددًا على أن "الخصائص الجيولوجية والميكانيكية تحت سطح الأرض مختلف تمامًا".