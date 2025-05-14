شكرا لقرائتكم خبر عن لبيع العقارات وتوفير الملايين.. ستارمر يأمر بنقل 12 ألف موظف حكومى من لندن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت صحيفة "تليجراف" إن رئيس الوزراء البريطانى، السير كير ستارمر أمر بنقل آلاف الوظائف الحكومية من لندن إلى مواقع تشمل أبردين وشيفيلد بهدف توفير الأموال وبيع العقارات، وذلك فى إطار خطة تستمر 5 أعوام.

وسيتم إغلاق أحد عشر مكتبًا حكوميًا في وايتهول في إطار خطط لنقل صانعي السياسات وغيرهم من كبار الموظفين في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد موظفي الخدمة المدنية في لندن بمقدار 12 ألف موظف، من 95 ألفًا إلى 83 ألفًا، خلال السنوات الخمس المقبلة مع إنشاء فروع جديدة في أبردين ومانشستر الكبرى.

وسيركز مقر مانشستر على الذكاء الاصطناعي، بينما سيتم إنشاء فرع للطاقة في أبردين.

وتُعد المدينة الاسكتلندية بالفعل موطنًا لشركة "جريت بريتش إنرجي" التابعة لإد ميليباند، وهي شركة مملوكة للقطاع العام ستستثمر في تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وسيتم أيضًا نقل الموظفين من لندن إلى برمنجهام، وبريستول، وكارديف، ودارلينجتون، وإدنبرة، وجلاسكو، وليدز، ونيوكاسل، وشيفيلد، وتاينسايد، ويورك.

وتكمن الفكرة وراء هذا الانتقال من لندن في إمكانية توفير مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من خلال بيع العقارات باهظة الثمن في المدينة.

من بين المكاتب الأحد عشر التي ستُغلق في العاصمة، مبنى "102 بيتي فرانس"، أحد أكبر المباني الحكومية في لندن، والذي يضم حوالي 7000 موظف.

وحاول اللورد أغنيو، عضو مجلس اللوردات المحافظين، سابقًا بيع المبنى خلال فترة عمله كمسئول عن الكفاءة في عهد بوريس جونسون، لكنه يزعم أن موظفي وايتهول منعوه من ذلك.

وقال في وقت سابق من هذا العام: "أُلغِيَ أكبر قرار إنهاء على الإطلاق، والذي وقّعه وختمه وزيران في الحكومة وأنا شخصيًا، بعد مغادرتي (102 بيتي فرانس، المطل على حديقة سانت جيمس). لماذا؟ ببساطة لأن موظفي الخدمة المدنية لم يرغبوا في فقدان المنظر الجميل".

كما سيتم إغلاق مبنى آخر في وستمنستر فى 39 شارع فيكتوريا، والذي من المتوقع أن يوفر ملايين، إلى جانب البيع المخطط لـ 102 بيتي فرانس، عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنويًا.

ويأمل الوزراء في توفير 94 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ويأمل مكتب مجلس الوزراء أن تُوفر الإصلاحات، التي يُشرف عليها بات ماكفادن، مستشار دوقية لانكستر، 94 مليون جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2032.