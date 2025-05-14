الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية

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اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتى تشمل خطوات تنفيذ المشروع القومى لبناء الإنسان، بما فى ذلك زيادة عدد الحضانات للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء 300 مركز متكامل للتنمية البشرية فى مختلف المحافظات، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية، وتحسين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وتأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل المستقبلي.

وفى ذات السياق، قدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضًا تفصيليًا حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، والتى تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية، وخفض معدلات التقزم والسمنة وفقر الدم بين الأطفال، إلى جانب استعراض ما تحقق فى ملف الزيادة السكانية حيث انخفض المتوسط السنوى للزيادة السكانية خلال عام 2025 بنحو 1.34% مقارنة بـ 1.4% فى عام 2024.



وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى، اطّلع خلال الاجتماع على المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى قطاع الصحة فى جميع محافظات الجمهورية، والتى تشمل الانتهاء من تطوير وإنشاء 20 مستشفى فى 11 محافظة خلال العام المالى 2025 بتكلفة تقدر بحوالى 11.7 مليار جنيه، وتضيف حوالى 2649 سريرا منهم 458 سرير رعاية مركزة و442 حضانة و1749 سرير إقامة داخلى، بالإضافة إلى 524 ماكينة غسيل كلوى، و95 غرفة عمليات.

كما تم الانتهاء من تطوير وإنشاء 11 مستشفى فى عشر محافظات منهم مجمع الفيروز الطبى بمحافظة جنوب سيناء ومستشفى طنطا بمحافظة الغربية ومستشفى العدوة بالمنيا ومستشفى أبو تشت ونجع حمادى بمحافظة قنا ومستشفى منفلوط بأسيوط ومستشفى القنطرة شرق والتل الكبير بالإسماعيلية ومستشفى السباعية بأسوان، وكذلك تم إمداد المستشفيات القائمة التابعة لوزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة بجميع التجهيزات الطبية وذلك حتى الربع الثالث من العام المالى 2024 -2025.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس استمع إلى شرح حول خطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، التى تشمل محافظات (دمياط، وكفر الشيخ والمنيا ومطروح، وشمال سيناء) وتتضمن تطوير 11 مستشفى، وإنشاء 19 مستشفى جديد، ليصبح إجمالى عدد المستشفيات 65 مستشفى بسعة سريرية 10517 سريرا، بالإضافة إلى إنشاء 534 وحدة ومركز رعاية أولية، ليصل إجمالى الوحدات والمراكز إلى 669 وحدة ومركز رعاية أولية بتكلفة تقديرية 115 مليار جنيه شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، مع العمل على تحقيق أعلى معدلات الجودة فى التنفيذ.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الصحة استعرض أيضًا خطوات تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة تتماشى مع رؤية "مصر 2030"، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتيسير الوصول إلى الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، تشمل إنشاء سجلات صحية إلكترونية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإنشاء منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية، وتكثيف الشراكات الدولية لضمان استدامة التحول الرقمي. وفى ذات السياق، وجه الرئيس الحكومة بدراسة امكانية ادراج الذكاء الاصطناعى كمادة الزامية فى المناهج الدراسية.