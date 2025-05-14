شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى العراق للمشاركة بالاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء 14 مايو إلى بغداد للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التحضيرى للقمة العربية التي تستضيفها جمهورية العراق الشقيقة يوم 17 مايو.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الوزاري تشاور الوفود العربية حول مختلف القضايا العربية.