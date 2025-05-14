شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد أولوية تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمعلم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأولوية التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة العنصر البشري، من خلال عمليات اختيار وتأهيل دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم، كما أكد الرئيس السيسى، على ضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.



الرئيس السيسى

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم الأربعاء، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى اطّلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات إختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والاستعانة تحقيقًا لهذا الغرض بموارد الدولة، حيث شهد الاجتماع في هذا الصدد استعراضاً لعدد من محاور التأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين.