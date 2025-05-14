شكرا لقرائتكم خبر عن فى معلومات.. الفرق بين زلزال 1992 وزلزال كريت المفزع والان مع تفاصيل الخبر

أثارت الهزة الأرضية التى شعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات خلال الساعات الماضية وكان مركزها البحر المتوسط "جزيرة كريت" الكثير من التساؤلات لدى الكثير من المواطنين وسبب الشعور بهذه الهزة بهذا الشكل ، والبعض بدأ يسترجع ذكريات زلزال 1992 والذى خلف وراءه أثار تدمير وخسائر بشرية .

ويستعرض ”الخليج 365” فى مقارنة مبسطة الفريق بين زلزال 1992 ، وزلزال كريت 14 مايو 2025، كما يلي:

زلزال 1992

- وقع فى يوم 12 أكتوبر عام 1992 فى الساعة الثالثة و9 دقائق عصرا تقريبا.

- كان مركزه السطحى بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلو مترا (22 ميل) إلى الجنوب الغربى من القاهرة.

- استمر الزلزال لمدة 30 ثانية تقريبا.

- أصاب معظم بيوت شمال مصر القديمة منها بتصدعات وبعضها تهدم.

- بلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادى بالنسبة لقوته.

- تسبب فى وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالى 50000 شخص.

- شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأربعة أيام التالية.

- هذا الزلزال هو الأكثر تدميرا من حيث الزلازل التى أثرت فى القاهرة منذ عام 1847.

- أدى الزلزال لتدمير 350 مبنى بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ9000 مبان أخرى.

- أصيب 216 مسجدا و350 مدرسة بأضرار بالغة جراء الزلزال.

زلزال كريت 2025

- محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية علي بعد 421 كيلومتر شمال مطروح

- تاريخ الحدوث: 14/05/2025

- وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي

- القوة : 6.4 درجة علي مقياس ريختر

- خط العرض: 35.12 شمالا

- خط الطول : 27.0 شرقا

- العمق: 76 كم

- ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات