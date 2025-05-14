شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجزء السفلى من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار، ضمن استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام .



كعبة 2025



شملت العملية فك الأجزاء السفلية للكسوة، وفصل الأركان، ورفعها وتثبيتها على الارتفاع المحدد، ثم تغطية الجزء المرفوع بقماش قطني أبيض بعرض مترين من جميع الجهات، بالإضافة إلى إعادة تثبيت القناديل في مواقعها المعتادة.



يُعد هذا الإجراء سنويًا لحماية الكسوة من التلامس أو التلف، خاصة مع كثافة الطواف والازدحام الشديد حول الكعبة المشرفة خلال موسم الحج، حيث يتم تنفيذه بدقة عالية على يد فرق متخصصة، مع مراعاة أعلى معايير السلامة والاحترام لقدسية المكان.



من جهة أخرى ، أطلق رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ مبادرة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" بنسختها الثانية بالمسجد النبوي بوكالة المسجد النبوي، مؤكدًا أن خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بمسجد الرسول الكريم واجب عظيم وشرف كبير لمنسوبي وكالة المسجد النبوى.



وأوضح السديس أن منسوبي الوكالة يتمتعون بالحس العالي من استشعار عظمة الأعمال الإثرائية التي يقومون بها لخدمة المسجد النبوي وزائريه، موضحًا أن مبادرة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" هدفها إثراء تجربة ضيوف الرحمن إيمانيًا، وتحقيق الأثر الإيجابي الديني الوسطي في نفوس زائري المسجد النبوي.



تتضمن مبادرة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا" خمسة مسارات إثرائية دعوية وتوعوية وتوجيهية وإرشادية؛ لإثراء تجربة الزائرين، فضلاً عن تقديم الاهداءات الدينية لهم .



ووضعت وكالة المسجد النبوي شعار "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا" كمرتكز محورى فى موسم الحج.