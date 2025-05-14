شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان وترامب والشرع يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد لقاء في الرياض اليوم الأربعاء بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان (عبر اتصالٍ هاتفي) و رئيس سوريا أحمد الشرع، بدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تناول اللقاء مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

من جانبه، أعرب الشرع، عن شكره لقرار الرئيس دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، وأكد أن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما أعرب عن شكره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس تركيا، على جهودهما في دعم سوريا وطلب رفع العقوبات عنها.

جاء اللقاء ضمن فعاليات زيارة ترامب للسعودية ، التى بدأها الثلاثاء واستمرت يومين، فى مستهل جولته للخليج، حيث ستكون المحطة التالية فى جولته قطر، ثم الإمارات .



