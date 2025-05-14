شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: قمة بغداد ستدعم نتائج قمة القاهرة الطارئة بشأن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر





اعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن القمة العربية ببغداد ستعلن دعمها لما أسفرت عنه قمة القاهرة الطارئة بشأن فلسطين في مارس الماضي، موضحا أن المستجدات المرتبطة بزيارة الرئيس ترامب إلى السعودية ورفع العقوبات عن سوريا مرحب بها من قبل العراق، موضحا أن القمة العربية في بغداد والقمة الأمريكية الخليجية هي قمم تكاملية لا تتعارض في جوهرها.

وأضاف حسين، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن هناك حزمة قرارات ستشهدها قمة بغداد تتعلق بالوضع في سوريا موضحا أن القرارات تمثل دعما صريحا للشعب السوري، على غرار ما يحدث في اجتماعات السعودية أو الاجتماعات السابقة لها.

وحول المبادرات التي تقدمها العراق خلال القمة، شدد على أهمية الابعاد الاقتصادية في إطار تعزيز التكامل بين الدول العربية، وهو ما من شأنه تعزيز العلاقات وتحقيق الشراكات.