شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025 لطلاب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة، لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على الوجه الأكمل.

وحسب الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، تنطلق الامتحانات وفقًا للمواعيد التالية:

-امتحانات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي "فصل واحد" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 24 / 5 / 2025.

-امتحانات الصف الثالث الابتدائي "عام ومكفوفين وصم وضعاف سمع" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 25 / 5 / 2025.

-امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع" تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهى يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والسابع (صم وبكم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع) والثامن (صم وضعاف سمع) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي (العام والمهني والصم والمكفوفين) تبدأ يوم 22 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تبدأ يوم 31 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 4 / 6 / 2025.

-امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (العام) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي (للصم وضعاف السمع والمكفوفين) تبدأ يوم 21 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 27 / 5 / 2025.

-امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه بداية من الشهر الجاري، على أن تنتهي يوم 18 / 5 / 2025، نظرًا لتعدد التخصصات وتنوع المدارس وكثرة المواد بها.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف جهود المتابعة والتفتيش بمحيط لجان الامتحانات بنطاق المحافظة ورفع أي إشغالات أو تعديات ومنع مصادر الضوضاء والحفاظ علي كفاءة النظافة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم، بالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوافر مصادر التهوية والمياه باللجان للتسهيل على الطلاب مع تطبيق اللوائح والضوابط والقرارات الصادرة لتنظيم عملية الامتحانات.



