شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تتزين للترحيب بترامب.. واستعدادات مكثفة بالديوان الأميرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تشهد العاصمة القطرية استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ،في زيارة رسمية تعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اكتست شوارع الدوحة، لاسيما كورنيش المدينة، بالأعلام القطرية والأمريكية، في مشهد احتفالي يجسّد حفاوة الاستقبال وأهمية الحدث على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.



الديوان الأميرى استعدادا لزيارة ترامب

وبحسب جدول الأعمال الرسمي، من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى الدوحة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت الدوحة، حيث سيتوجه فور وصوله إلى الديوان الأميري لعقد لقاء رسمي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ويغادر الرئيس ترامب الديوان الأميري عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، متوجهًا إلى مقر إقامته، على أن يُستأنف برنامج الزيارة مساءً بالتوجه إلى قصر لوسيل عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.



الديوان الأميرى

وتُختتم الزيارة الرسمية بحضور مأدبة عشاء دولة تقام على شرف الضيف الكبير في تمام الساعة الثامنة مساءً، قبل أن يغادر القصر متوجّهًا إلى مقر إقامته عند الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مساءً.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث ملفات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية.