شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تشارك فى معرض "WaterexExpo 2025 " بمركز مصر للمعارض الدولية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة فى كافة الفعاليات التى تعزز دور مصر فى تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات المتاحة , شاركت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجناح مميز فى المعرض والمؤتمر الدولى" " WaterexExpo 2025 لتكنولوجيا البنية التحتية للمياه والصرف وأنظمة الرى الحديثة والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة العديد من المؤسسات القومية والجهات البحثية وممثلى القطاع الخاص وكبرى الشركات العاملة فى ذلك المجال.

وإستعرضت الشركة دورها البارز فى مجال تنمية الموارد المائية من خلال عرض كافة الأنشطة التى تشارك بها بالتعاون مع مختلف الوزارات والمركز القومى لبحوث المياه ومركز بحوث الصحراء ، وعدد من الشركات الرائدة , وضم الجناح العديد من نماذج المشروعات القومية التى نفذتها الشركة مثل مشروع جنوب الوادى بتوشكى ومشروع تنمية الدلتا الجديدة بالضبعة ومشروعات الحماية من مخاطر السيول وإنشاء السدود وتعظيم الإستفادة من المياه الجوفية وتبطين الترع لتنمية وتجميع مصادر المياه لإستصلاح الأراضى الصحراوية وتعظيم الرقعة الزراعية , فضلاً عن دور الشركة فى توطين التكنولوجيا الحديثة والإستفادة منها فى المشروعات المستقبلية.



وشهد المعرض على مدار أيامه تنظيم الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات العديد من الفعاليات والندوات والجلسات العلمية بواسطة نخبة من الأساتذة والخبراء والإستشاريين لإستعراض الرؤية الإستراتيجية للدولة المصرية فى مجابهة التحديات وعرض الجهود المبذولة التى تعزز قدرة الدولة فى الحفاظ على مصادر المياه واستدامتها.



