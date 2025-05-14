شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلاهاى يستعرض جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض سفير مصر لدى مملكة هولندا السفير عماد حنا، جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة، بهدف استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالتزامن مع استمرار مصر فى تلقى المساعدات الإنسانية من مختلف الدول والمنظمات الدولية، وتوجيه كافة الجهود لمحاولة إدخالها لقطاع غزة رغم المعوقات الراهنة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري مع وفد مكتب منظمة Save the Children في هولندا، حيث تناول اللقاء الزيارة الأخيرة لمسئولي المنظمة في هولندا إلى القاهرة، ومستجدات موقف المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة إلى قطاع غزة في ضوء الحصار الحالي الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وأوضح مسئولو المنظمة أن ذلك يقوض الجهود الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

كما استعرض السفير الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها مصر اتصالاً بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها المشاركة في المرافعة الشفهية الخاصة بإجراءات الرأي الاستشاري الذي تنظره محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتصالاً بتواجد وأنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى.