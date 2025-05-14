شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: دولة معادية ربما تكون وراء حرائق استهدفت أملاك لرئيس وزراء بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة "تليجراف" إن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التي تحقق فى حوادث حرائق استهدفت عقارات وسيارات يمتلكها رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر تعتقد أن عملاء أجانب من دولة معادية وراء الهجمات.

ومساء الثلاثاء، استجوب محققون متخصصون من قيادة مكافحة الإرهاب SO15 في شرطة سكوتلاند يارد شابا يبلغ من العمر 21 عامًا، أُلقي القبض عليه للاشتباه في استهدافه عقارين وسيارة على صلة بالسير كير ستارمر.

وفي إشارة إلى الجدية التي تعاملت بها الشرطة مع الحادث، أصدر رئيس قيادة مكافحة الإرهاب بيانًا نادرًا حث فيه أعضاء البرلمان الذين قد يشعرون بالقلق على الاتصال بالشرطة.

وتم اعتقال المشتبه به، الذي لم يُكشف عن جنسيته، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في منزل في سيدنهام، جنوب شرق لندن، عقب عملية للشرطة.

ويقع المنزل على بُعد حوالي 12 ميلًا من موقع ثلاث هجمات بالقنابل الحارقة يُشتبه في أنها وقعت شمال لندن، والتي يبدو أنها كانت تستهدف السير كير.

وتبيّن يوم الثلاثاء أن الهجوم المشتبه به الأول استهدف سيارةً كانت مملوكةً لرئيس الوزراء سابقًا، وأن الهجوم الثاني استهدف، على ما يبدو، شقةً كان يملكها في التسعينيات. كما استُهدف منزل عائلة السير كير، حيث تسكن شقيقة زوجته الآن، في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأفادت مصادر الشرطة بأنها تُبقي على شكوكها بشأن دوافع الهجمات المزعومة، لكنها لم تستبعد ارتباطها بدولة معادية أو بالإرهاب، الذي قد يكون من أقصى اليسار أو أقصى اليمين.

ويستكشف المحققون أيضًا ما إذا كان الشخص المسئول يتصرف بمفرده ولديه ضغينة شخصية تجاه رئيس الوزراء.

كما لم يستبعد داونينج ستريت احتمال تورط دولة معادية، لكنه رفض التعليق على التفاصيل أثناء سير التحقيق.

وأثار استهداف سيارة كان يملكها السير كير سابقًا وشقةً كان يسكنها منذ سنوات عديدة شكوكًا حول وجود درجة كبيرة من التخطيط والتدبير المسبق. كما أن بُعد المسافة بين موقع الهجوم والاعتقال يُشير إلى مستوى من التحضير، وفقا للصحيفة البريطانية.

وأفاد مصدر بأن المؤشرات تُشير إلى أن المؤامرة المزعومة أظهرت درجة من "التعقيد".