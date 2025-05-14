شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضمن قائمة أعلى 10 دول أفريقية فى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

رصد تقرير اقتصادى صادر عن منصة "بيزنس أفريكا" قائمة أعلى 10 دول أفريقية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس تحسن الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، والتقدم التكنولوجى، إلى جانب وجود قوة عاملة أكثر تدريبًا وكفاءة.

وأوضح التقرير أن قائمة الدول شملت: ليبيا، مصر، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين، ما يعكس تنوعًا في أداء الدول داخل القارة السمراء.

وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نموًا سنويًا ثابتًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تُعد وجهات استثمارية أكثر جاذبية وأمانًا، بما يحفّز مزيدًا من التنمية الاقتصادية وفرص العمل.

وأضاف التقرير أن النمو المستدام في نصيب الفرد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقليل معدلات الفقر، خصوصًا إذا كان النمو شاملاً. فمع اتساع قاعدة الدخل، تقل الحاجة إلى الإنفاق الحكومي المباشر، وتتوسع القاعدة الضريبية، مما يُعزز الاستقرار المالي.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2024، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية 2026، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة النشاط الإنتاجي.