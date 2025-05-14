شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو الشرع إلى الانضمام لاتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السورى أحمد الشرع؛ خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء فى الرياض ، إلى الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل؛ كما طلب من الشرع مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش.

ومن جانب آخر؛ أكد الشرع التزامه باتفاقية فك الارتباط مع إسرائيل الموقعة عام 1974، فيما دعا الشرع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز في سوريا.



ومن جانبه علق وزير الخارجية السوري على لقاء ترامب والشرع؛ قائلًا إن الشعب السورى ضحى من أجل إعادة سوريا إلى مكانتها التي تستحق.

وكانت الرياض قد شهدت اليوم أعمال القمة الخليجية - الأمريكية الخامسة، بمشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و الرئيس السوري أحمد الشرع، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى.



تتزامن القمة مع جولة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج التي استهلها بالسعودية وتشمل قطر والإمارات، وتمثل هذه الجولة إشارة انطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.



تعد هذه القمة الخامسة حيث سبقها 4 قمم، الأولى في منتجع كامب ديفيد الأمريكي والبقية بالرياض. وعقدت القمة الأولى في مايو 2015، والثانية في إبريل عام 2016، والثالثة مايو2017 بمشاركة ترامب، والرابعة في يوليو 2022، وشارك فيها أيضاً قادة مصر والأردن والعراق.



تركزت القمة على وضع الخطوط العريضة لأمن المنطقة واستقرارها،كذلك بحث المشاركون الحرب الإسرائيلية على غزة وآليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.