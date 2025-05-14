شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تزيل مخالفات بناء بالمقطم.. والمحافظ: لن نتهاون والان مع تفاصيل الخبر

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بإزالة 3 أدوار مخالفة من العقار الكائن بالقطعة ٨٢٠٥ ، وإزالة العقار المخالف الكائن بالقطعة ٨٠٣٨ بالكامل حتى سطح الأرض والمكون من ارضى و٧ أدوار ، كما تم إزالة عدد 2 دور علوي مخالف من العقار الكائن بالقطعة ٩٢٣٥ ، وإزالة الدور الخامس العلوي المخالف من العقارين الكائنين بالقطعتين ٥٠٨٠ ، و٥٠٧٠ .

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بإزالة الأدوار المخالفة لعدد ٥ عقارات وهى ٨٧ ، و١٧٥٠ ، و١٧٥١ ، و٥٣٠٩ ، و ٧٥١٧ .

وأضاف محافظ القاهرة أنه جارى حصر باقى المخالفات لازالتها على الفور، مع استمرار حملة إزالة المخالفات فى كافة الأحياء ، مشيرًا إلى أن رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤ يتلقيان بلاغات المواطنين الخاصة بالبناء المخالف ويتم اتخاذ الاجراءات الفورية لازالته ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



القاهرة تزيل مخالفات بناء بالمقطم



مخالفات بناء بالمقطم