أخبار مصر

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهدي بابا الفاتيكان أيقونة العائلة المقدسة

0 نشر
0 تبليغ

  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يهدي بابا الفاتيكان أيقونة العائلة المقدسة 1/4
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يهدي بابا الفاتيكان أيقونة العائلة المقدسة 2/4
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يهدي بابا الفاتيكان أيقونة العائلة المقدسة 3/4
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يهدي بابا الفاتيكان أيقونة العائلة المقدسة 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهدي بابا الفاتيكان أيقونة العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

الأربعاء، 14 مايو 2025 12:50 م

استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية، رؤساء الكنائس الكاثوليكية الشرقية، وخلال اللقاء، صافح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداسة البابا، وقدم له أيقونة العائلة المقدسة، كهدية رمزية تعبر عن محبة الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر.

من جانبه، عبر قداسة البابا لاون الرابع عشر عن سعادته بهذا اللقاء الأخوي، وطلب من البطريرك نقل بركته إلى جميع أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر.

497921985_1033820968893053_4378613619396727844_n
بطريرك الأقباط الكاثوليك والبابا لاون الرابع عشر 

كما التقى قداسة البابا بآباء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وحرص على مصافحتهم ، وقدم لهم هدايا تذكارية خاصة بهذه المناسبة.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز روابط الشركة الكنسية والتأكيد على وحدة الكنيسة الجامعة في تنوعها.

492835399_1033828058892344_848277067673986991_n
البابا لاون وآباء السينودس البطريركي المقدس 

 

497452935_1033828128892337_3467858337161850644_n

البابا لاون يلتقي آباء السينودس البطريركي المقدس 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements