شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهدي بابا الفاتيكان أيقونة العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية، رؤساء الكنائس الكاثوليكية الشرقية، وخلال اللقاء، صافح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداسة البابا، وقدم له أيقونة العائلة المقدسة، كهدية رمزية تعبر عن محبة الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر.

من جانبه، عبر قداسة البابا لاون الرابع عشر عن سعادته بهذا اللقاء الأخوي، وطلب من البطريرك نقل بركته إلى جميع أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر.



بطريرك الأقباط الكاثوليك والبابا لاون الرابع عشر

كما التقى قداسة البابا بآباء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وحرص على مصافحتهم ، وقدم لهم هدايا تذكارية خاصة بهذه المناسبة.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز روابط الشركة الكنسية والتأكيد على وحدة الكنيسة الجامعة في تنوعها.



البابا لاون وآباء السينودس البطريركي المقدس

البابا لاون يلتقي آباء السينودس البطريركي المقدس