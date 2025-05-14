شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النيابات والمحاكم: بروتوكول لصرف مكافآت نهاية الخدمة المتوقفة منذ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، عن التوصل إلى بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئات القضائية، والمتوقفة منذ عام 2020 وحتى 2024.

وأوضح عبدالباقي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للصندوق والذي شهد حضورا كثيفا، أن البروتوكول ينص على تولي الصندوق صرف تلك المستحقات بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المستهدفة للصرف يتجاوز 600 مليون جنيه، وذلك لخدمة الأعضاء من أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن الصندوق يستعد كذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد يضم 9 أعضاء واثنين من ذوي الخبرة، إلى جانب التصويت على الميزانية الجديدة، موضحًا أن ميزانية الصندوق ارتفعت من مليار و100 مليون جنيه إلى مليار و580 مليون جنيه.

وأكد عبدالباقي أن المجلس الحالي نجح في إنهاء جميع قوائم الانتظار، ولم تعد هناك أي حالات متأخرة، حيث يتم الصرف للأعضاء فور استحقاقهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مستحقات لنحو 7,827 حالة خلال عام واحد، بإجمالي بلغ 208 ملايين جنيه.



