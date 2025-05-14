شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى: نحرص على التوسع فى شبكة مقدمى الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع اتفاقية تقديم خدمات طبية مع مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور ، وذلك لتقديم عدد من الخدمات التخصصية والمتعددة، بما يعكس حرص الهيئة على التوسع في شبكة مقدمي الخدمات الطبية وضمان توفير التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين بجميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي للمنظومة.

وتأتي هذا الاتفاقية ضمن جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتقوية شبكة مقدمي الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، عبر التوسع في التعاقد مع كيانات طبية مرموقة من القطاعين الحكومي والخاص، والمستشفيات الجامعية لضمان وصول خدمات التأمين الصحي إلى أكبر عدد من المستفيدين بجودة عالية ومعايير عالمية.

ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، شهد توقيع الاتفاقية الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ترحيب مستشفيات الجامعة بتفعيل التعاقد مع نظام التأمين الصحي الشامل، حيث ستساهم هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، كما تتميز المستشفيات بوجود كوادر طبية متخصصة وأحدث الأجهزة الطبية، مما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، مشيراً أن التعاقد مع التأمين الصحي الشامل سيتيح للمواطنين الحصول على خدمات طبية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويحسّن مستوى الرعاية الصحية في المجتمع.

وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة، أن مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور يعد من الصروح الطبية المتميزة، ويضم نخبة من الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات وفرق تمريض عالية الكفاءة، ويقدم خدمات متطورة بمعايير جودة صارمة تضمن أمان المرضى وسلامتهم، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في التوسع في التعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية.

وفي كلمتها أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات.



كما أعلنت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن توقيع عدد من التعاقدات مع مستشفيات جامعية في مختلف المحافظات، من بينها: المعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، ومركز الأورام بجامعة المنصورة، ومركز غنيم للكُلى والمسالك، ومستشفى طب المسنين بعين شمس، بالإضافة إلى استمرار التعاقد مع المستشفيات الخاصة التي تحصل على اعتماد "الجهار" من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،وذلك لتلبية احتياجات المرضى وتوفير خيارات علاجية متعددة ومتاحة، ، وهو ما ساهم في رفع عدد الجهات المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 450 جهة حتى الآن، في مختلف المحافظات، ويمثل القطاع الخاص منها نسبة 29٪؜ من إجمالي الجهات المتعاقدة.

وتُجسد هذه الشراكات توجه الهيئة لتعزيز التعاون مع مقدمي الخدمة في القطاع الخاص باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات صحية بمعايير عالمية لجميع المواطنين دون تمييز، في إطار من الشفافية والتكامل.

وتُعد مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بمدينة العبور من المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الصحية، لما تضمه من أطقم طبية على درجة عالية من الكفاءة من أساتذة الجامعات المصرية، بالإضافة إلى فرق تمريضية مؤهلة، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة وأمان المريض.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.