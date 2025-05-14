شكرا لقرائتكم خبر عن هل كنت نائم وأيقظك الزلزال.. استطلاع من معهد الفلك للمواطنين عن زلزال كريت والان مع تفاصيل الخبر

أعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، استطلاعا للمواطنين عن مدى إحساسهم بزلزال كريت، والذى حدث بعد منتصف الليل وشعر به عدد كبير من المواطنين فى القاهرة الكبري والمحافظات.

وسأل الاستطلاع المواطنين: ما هو و قت الشعور بـ الهزة الارضية ، وما المنطقه أو القريه التى تسكن فيها ، وهل شعرت بالهزة الأرضية ، وأين كنت أثناء حدوث الزلزال، وهل كنت نائما وأيقظك حدوث الزلزال..اضغط هنا

يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد، سجلت يوم الأربعاء الموافق 14/05/2025 هزة أرضية علي بعد 421 كيلومتر شمال مطروح وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 14/05/2025

وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 6.4 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 35.12 شمالا

خط الطول : 27.0 شرقا

العمق: 76 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

