شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن فرص عمل على مهنة مندوب مبيعات للعمل بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم على فرص عمل لعدد 4 مندوب مبيعات للعمل في "شركة ميلاد الطبية " بالمملكة العربية السعودية، وذلك إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الفرص الجديدة عبارة عدد 4 مندوب مبيعات، والراتب 7 آلاف ريال سعودي، وتوفير السكن، وتذكرة الطيران، وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن من الشروط أن يكون السن من 30- 40 سنة، والمؤهل جامعي أو صيدلي، ويشترط خبرة في مجال بيع منتجات ( الفلير – والتقشير والبلازما)، وتحدث اللغة الانجليزية – القدرة على الاقناع والبيع.



وجاء في البيان أن التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 14 -5-2025، ولمدة 3 أيام، على أن ترسل السيرة الذاتية نسخة pdf على البريد الالكتروني التالي: [email protected]



فرص عمل على مهنة مندوب مبيعات للعمل بالسعودية



