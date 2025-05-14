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وزارة العمل تعلن عن فرص عمل على مهنة مندوب مبيعات للعمل بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم على فرص عمل لعدد 4 مندوب مبيعات للعمل في "شركة ميلاد الطبية " بالمملكة العربية ، وذلك إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الفرص الجديدة عبارة عدد 4 مندوب مبيعات، والراتب 7 آلاف ريال سعودي، وتوفير السكن، وتذكرة الطيران، وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن من الشروط أن يكون السن من 30- 40 سنة، والمؤهل جامعي أو صيدلي، ويشترط خبرة في مجال بيع منتجات ( الفلير – والتقشير والبلازما)، وتحدث اللغة الانجليزية – القدرة على الاقناع والبيع.


وجاء في البيان أن التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 14 -5-2025، ولمدة 3 أيام، على أن ترسل السيرة الذاتية نسخة pdf على البريد الالكتروني التالي: [email protected]


فرص عمل على مهنة مندوب مبيعات للعمل بالسعودية


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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