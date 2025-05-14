شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، انعقاد الجمعية العمومية للصندوق، بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب، موضحا أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل لمدة ساعة لحين اكتمال النصاب.

وتناقش الجمعية العمومية:

1- ميزانية 2024 للصندوق والموافقة عليها من عدمه.

2- اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

3- الموافقة على اختيار عضوان ذات خبرة وهم: "الدكتور كريم ابراهيم ابراهيم منصور ذات خبرة قانونية، والدكتور طلال توفيق ذات خبرة في مجال الاستثمار" .

4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024.

5- انتخاب مجلس إدارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات.



وقد أصدر كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لأداء الصندوق منذ تأسيسه في يناير 1991، وكشف التقرير أن الصندوق يدير استثمارات بقيمة مليار و580 مليون جنيه، ويخدم نحو 72 ألف موظف وموظفة بمرفق العدالة المصري.



وأظهر التحليل أن الصندوق يعمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.



