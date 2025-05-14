شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير بجامعة حلوان تستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الآداب جامعة حلوان، رسالة ماجستير عن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تنمية الوعى بمخاطر التعاطي والإدمان لدى أهالي قرى " حياة كريمة"، وأهمية الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في تنفيذ البرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ، وتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى ، وأيضا تنفيذ العديد من البرامج لرفع الوعى بخطورة تعاطي المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الاتصال بالخط الساخن للصندوق مكافحة الإدمان "16023" .



واستعرضت رسالة الماجستير مبادرات مكافحة الإدمان من خلال دراسة ميدانية للباحثة "ألاء سيد محمد " تحت عنوان " فعالية مبادرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنمية الوعي بمخاطر الإدمان لدى أهالي قرى حياة كريمة "، حيث يتم تنفيذ الأنشطة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة .

وأشارت إلى جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في المبادرات التوعوية وكيفية تنفيذ أنشطة تستهدف رفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ،حيث لدى صندوق مكافحة الإدمان ما يقرب من 34 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ،وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى الصندوق ، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية .

واعتمدت الدراسة علي استخدام منهج المسح الاجتماعي بأسلوب الحصر الشامل و بالعينة من خلال عينة عشوائية من أهالي قرى حياة كريمة ، وكذلك المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين بقسم التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كما أكدت نتائج الدراسة قدرة المبادرات علي تنمية وإثراء المعارف كما حددها المستفيدين ، كما جاء المتوسط العام بشأن قدرة المبادرات علي تنمية وإثراء المعارف مرتفع.

‏‎وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ، ،إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجانى وفى سرية تامة الذى يقدمه الصندوق في المراكز التابعة أو الشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما يتم اختيار كوادر من أبناء محافظات هذه القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى.

‏‎كما يتم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب ،للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات ،كما تم تنفيذ 1040 نشاط متنوع في 295 قرية على مدار عام 2024 ليصل إجمالي عدد القرى المنفذ فيها أنشطة الصندوق لأكثر من 1045 قرية