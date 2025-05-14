شكرا لقرائتكم خبر عن كان فى نص الليل.. مصر تستيقظ على زلزال بقوة 6.4 ريختر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شعر عدد كبير من المواطنين بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات، فجر اليوم الأربعاء بـ هزة أرضية قوية، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل هزة أرضية على بعد 631 كيلو مترا شمال رشيد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أكد أن الهزة الأرضية التى شعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات فى الساعة 1:51 صباح اليوم استغرقت أقل من 20 ثانية مشيرًا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 418 كيلو مترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

وأضاف أن مصدر الزلزال يقع شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط وهى منطقة نشطة زلزاليًا مما يجعلها معرضة لزلازل بشكل دائم مشيرًا إلى أن الزلزال الأخير كان "قويًا نسبيًا" مقارنة بنشاطها المعتاد.

وأكد رئيس المعهد أن غرفة الطوارئ بالمعهد فى حالة استنفار تام لرصد أى ارتدادات محتملة أو تغيّرات فى طبيعة المياه بالمنطقة.