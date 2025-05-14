شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: استمرار حزمة برامج تدريبية لتنمية قدرات العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل تنفيذ حزمة البرامج التدريبية المتخصصة للأسبوع الثاني خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025، من خلال الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، استمراراً لخطة تنمية قدرات العاملين بوزارة العمل، وتحت رعاية وتوجيهات الوزير محمد جبران، بالارتقاء بجودة وكفاءة الأداء داخل ديوان عام الوزارة ومديرياتها.

وأوضحت غادة إبراهيم مدير عام إدارة تنمية المواهب أن البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة التدريب لعام 2024/2025، وتركز هذا الأسبوع على تنمية المهارات الإدارية والمهنية للعاملين، من خلال عدة برامج: إعداد وكتابة التقارير، وتأهيل القيادات الإدارية، برنامج العروض التقديمية المتقدمة (Advanced PowerPoint).



وأضافت أنه تم تنفيذ البرامج بالتعاون مع نخبة من المدربين المعتمدين، وبإشراف ومتابعة دقيقة من فريق عمل الإدارة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الاستفادة وتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل.

وجددت وزارة العمل التزامها بالاستثمار المستمر في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء وتعزيز كفاءة منظومة العمل داخل الوزارة ومديرياتها.