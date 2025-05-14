كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنظم يوم الشعوب الدولى "حوار حضارات وشراكة جامعات"

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القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان "يوم الشعوب الدولي السادس" بعنوان (الفنون التطبيقية .... حوار حضارات وشراكة جامعات)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وهي فعالية سنوية تستهدف جذب الطلاب الوافدين ومشاركة الطلاب الوافدين في الأنشطة داخل الكلية لنشر ثقافات الشعوب المختلفة.

وشارك في حضور الفاعلية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتور شريف حسن عبد السلام عميد كلية الفنون التطبيقية، وتنظيم وتنفيذ الدكتورة إيمان أبوطالب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

حضر الفعالية عدد من الملحقين الثقافيين وممثلي المكاتب الثقافية من الدول العربية والاجنبية، مثل اليمن وفلسطين والسودان والكويت وإيطاليا، ومؤسسة اليابان بالقاهرة والمركز الثقافي الصيني بالإضافة لمشاركة الطلاب الوافدين من جميع الدول

في ظل الدور الريادي لمصر للتأكيد على أن العلم هو الأساس الذى يتخطى الحدود واللغات والثقافات المختلفة لتأتي الفاعلية لتكون رسالة محبة وسلام الى كل الشعوب في كل دول العالم.

ونظمت الكلية ضمن أنشطة اليوم معرض افتراضي ضم فنانين من دول عربية مختلفة تحت عنوان (الخزف لغة تجمع الشعوب) ومعرض لطلاب الكلية تحت عنوان (رسالة سلام بكل اللغات)، أقيم المعرض بدعوة ودعم الدكتورة ميسون قطب الأستاذ بقسم الإعلان وعميد الكلية السابق، وإشراف أساتذة مقرر الخطوط للفرقة الإعدادية.

وحيث أن دولة ايطاليا ضيف شرف اليوم نظمت الكلية بالتعاون مع القنصلية الايطالية بالأقصر معرض للمصور والفنان الإيطالي أنطونيو بياتو أول من أنشأ استوديو للتصوير في صعيد مصر منذ عام ١٨٦٢، ووثق صعيد مصر في هذه الفترة الزمنية من خلال صور فوتوغرافية وعقد المعرض تحت عنوان (صور تحكي زمانًا بعدسة انطونيو بياتو ) وقام بتقديم المعرض ا. جوسيبي سيسير رئيس معهد الآثار الايطالي وقدم د. فرنسيس محارب بالقنصلية الايطالية بالاقصر تحليل فني للمعرض.

ونظمت الكلية أجنحة للدول المشاركة في اليوم ليتم التواصل بين طلاب الكلية وممثلي الدول من المكاتب الثقافية والقنصليات والطلاب من مختلف الدول لكونهم سفراء لبلادهم في مصر حيث تم التعرف على أهم ما يميز هذه الدول من ألوان الفنون المختلفة والازياء والأطعمة الشهيرة ليصبح يوم الشعوب هو وسيلة لمزج الثقافات العربية والآسيوية والأفريقية والاجنبية مع الثقافة المصرية وليشكلوا جميعا نوع من التوحد والارتباط.

وتحرص الجامعة فى هذا اليوم على جمع الطلاب الوافدين ليعكسوا معادن الشعوب وأصالتها ، ولإحياء الأصول التاريخية للشعوب والتعرف علي تراثها وموروثاتها لتبادل التعارف بين الطلاب.

وقد شارك في فعاليات " يوم الشعوب" مكتب الوافدين بالجامعة د. هيثم سويلم مدير مكتب الوافدين وأعضاء مكتب الوافدين، ود. محمد الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، كذلك تشرفت الكلية بإستضافة السادة ممثلي الدول المختلفة د. هادي الصبان المستشار الثقافي لدولة اليمن، د. سليم التلولي مسئول الجامعات والانشطة الطلابية لدولة فلسطين، والمستشار الثقافي لدولة السودان د.عاصم أحمد حسن آدم، ومدير معهد الأثار الإيطالي، وممثل القنصلية الايطالية في الأقصر، وممثلي المكتب الثقافي لدولة الكويت، وممثلي المكتب الثقافي الصيني، ومسئولي مؤسسة اليابان بالقاهرة.