شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن وظائف جديدة بالأردن براتب 350 دينار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن توفير عدد من فرص العمل لعمالة مصرية بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة ( إنشاءات – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و 350 دينار أردني كل شهر.



وأوضح الوزير أن هذه الفرص على المهن الآتية:

(عمال بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة، وعامل تربية دواجن، و عمال بمصنع زجاج) وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020، حتى31-5-2021، و أن يكون خاليا من فيروس سي.

وقالت أن التقديم من اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي :

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index