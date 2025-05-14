شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: صرف دفعة معاشات استثنائية بمناسبة عيد الأضحى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، صرف دفعة استثنائية من المعاشات لأعضاء النقابة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك2025 .

وأوضح خليفة، أن القرار يتضمن صرف معاشات لمدة أربعة أشهر للزملاء مستحقي المعاش والورثة، بالإضافة إلى صرف معاشات لستة أشهر للزملاء المحولين معاشاتهم على البنوك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد سابقة أولى من نوعها في تاريخ النقابة.

وأشار النقيب العام إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص النقابة على دعم أعضائها وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، متمنيًا أن يُعيد الله العيد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وكان قد قرر مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، صرف دفعة معاشات لأصحاب المعاشات، للأعضاء البالغين سن الـ60 والورثة، مارس الماضى وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم، واوضح أن دفعة المعاشات التي سيتم صرفها هي مستحقات الأعضاء عن دفعة شهرى يناير وفبراير 2021، بإجمالى مبالغ تصل إلى 20 مليون جنيه، يستفيد منها أكثر من 250 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين.



