شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية والهجرة يشيد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفنلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج السفير أبو بكر حفنى محمود، بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر وفنلندا.

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية للسكرتير الدائم بوزارة خارجية فنلندا "يوكا سالوفارا"، على هامش جولة المشاورات السياسية بين مصر وفنلندا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار، فضلا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

وأكد نائب وزير الخارجية أهمية تعزيز الاستثمارات الفنلندية في مصر لاسيما في ضوء الفرص المتعددة التي يوفرها المناخ الاستثماري، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من فرص لإقامة مشروعات إنتاجية ومزايا تصديرية، فضلا عن مشروعات البنية التحتية التي شهدت طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، مع إمكانية وجود مجال واسع للتعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة الإلكترونية، والأمن السيبراني، حيث تتمتع فنلندا بميزة تنافسية واضحة في هذه المجالات.

وتبادل السفير أبو بكر حفني مع المسئول الفنلندي الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض نائب وزير الخارجية أهم التطورات في البحر الأحمر.. مؤكدا ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد.

وأشار إلى ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة، كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وتم التطرق أيضا إلى الوضع في أوكرانيا وضرورة حل الأزمة سلميا، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في هذه البقعة الحيوية من العالم.