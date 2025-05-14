شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمجر يؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر فى المجر الدكتور أحمد فهمى أهمية تعزيز التعاون الأمنى بين مصر والمجر، مشيرًا إلى النجاحات التى حققتها مصر بمجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر في بودابست مع وزير الداخلية المجري شاندور بينتر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التدريب الشرطي وحماية الحدود.

من جانبه..أشاد وزير الداخلية المجري بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددًا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر، خاصة في ظل التحديات الأمنية الدولية والإقليمية.