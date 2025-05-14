شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتماد والرقابة الصحية تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه عن مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، تحت رعاية جامعة الدول العربية، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مشاركة الهيئة بهذا الحدث المتميز يأتي في إطار حرصها على دعم جهود العمل العربي المشترك في مجالات الاستدامة إلى جانب دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مفاهيم الجودة والحوكمة في القطاع الصحي المصري.

وأوضح أن المعرض العربي للاستدامة هو منصة هامة نحو توحيد الجهود العربية وتعزيز التكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لافتا إلى أن مشاركة القطاع الصحي في هذا المعرض يُعد أحد أهم المبادرات الإقليمية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

وثمن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التجربة المصرية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية والتي أصبحت نموذجا رائدا على المستوى الإقليمي، حيث نجحت في تطبيق معايير جودة معتمدة دوليا، إلى جانب تطوير منظومة رقابية تضمن استدامة الجودة والتميز في المنشآت الصحية.

وأعرب د. أحمد طه، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به جامعة الدول العربية في تعزيز التكامل الصحي على مستوى الدول العربية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الدول العربية بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدا التزام "GAHAR" بتعزيز ممارسات الاستدامة ونشر ثقافة التحول الأخضر لضمان بيئة صحية آمنة للأجيال القادمة.



وتابع أن الهيئة تحرص على المشاركة بفعاليات النسخة الأولى للمعرض العربي للاستدامة من خلال جناحها لعرض رحلة الاعتماد والتميز إلى جانب المشاركة بالجلسات المنعقدة والتي تناقش سبل اثراء التجربة العربية نحو التنمية المستدامة، وذلك إيمانًا بدورها وخبراتها في ترسيخ المكانة الريادية لمصر في مجال الاعتماد ودعم أنظمة الجودة الصحية بالدول العربية، ونقل تجربة الهيئة في دعم الاستدامة بالقطاع الصحي من خلال شهادة التميز البيئي الصادرة عنها.