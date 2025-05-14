شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نظيره اللبنانى تسهيل انسياب الحاصلات الزراعية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور نزار هاني وزير الزراعة بدولة لبنان، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتسهيل انسياب السلع الزراعية من خلال آليات المتابعة الدورية لملفات التعاون المشترك.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المؤتمر الاقليمي رفيع المستوى لدعم استراتيجية الفاو لصحة النبات المقام حاليا بمدينة باري بايطاليا، حيث حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد "فاروق" على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم للدول العربية الشقيقة، لافتا الى استعداد وزارة الزراعة بكافة اجهزتها لتقديم الدعم الفني اللازم للقطاع الزراعي في لبنان، حيث أكد أهمية التكامل بين البلدين الشقيقين من خلال متابعة تطورات اوضاع السوق المحلي واحتياجاته في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.

وأشار وزير الزراعة الى ان الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في مجال استصلاح الأراضي للتوسع الزراعي الرأسي والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة وترشيد مياه الري، فضلا عن اهتمام الدولة المصرية بصغار المزارعين وتقديم الدعم اللازم من مستلزمات الانتاج خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.

ومن جهه اشاد الوزير اللبناني بحجم التطور الذي يشهده قطاع الزراعة في مصر ، والنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، معربا عن تطلعه للاستفادة من التجارب المصرية في العديد من المجالات، من بينها: التحول الرقمي وكارت الحيازة الزراعية الذكية وبناء الخرائط الزراعية والزراعات التعاقدية وغيرها من المجالات والأنشطة الزراعية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي للشعب اللبناني.

وأكد الجانبان ضرورة تحقيق التكامل الزراعي فيما بينهما من خلال تسهيل انسياب السلع الزراعية التي يحتاجها كل طرف من الاخر فضلاً عن التعاون في مجال التصنيع الزراعي وعمليات التبريد والحفظ، حيث اتفقا على سرعة انعقاد اللجنة الزراعية المشتركة للنظر في آلية تسريع نفاذ المنتجات الزراعية بين الدولتين الشقيقتين.