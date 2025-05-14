شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى تزور محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار دعم الاتحاد الأوروبى المستمر لجهود التنمية فى مصر، تزور اليوم السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، عددا من مشروعات المياه والصرف الصحى فى محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية (غرب).

تأتي هذه الزيارة في سياق التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية في مجال البنية التحتية، ولا سيما في قطاع المياه والصرف الصحي، الذي يعد من أولويات التنمية المستدامة لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين وجودة البيئة.

وحصل المشروع على تمويل مشترك من عدة جهات، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 20.65 مليون يورو، بينما قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بقيمة 120 مليون يورو، إلى جانب مساهمات من الحكومة المصرية. وتقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي (CAPW) بتنفيذ المشروع، فيما ستتولى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية (ASDCO) تشغيل المحطة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 462,000 متر مكعب يوميًا إلى 600,000 متر مكعب يوميًا، لتلبية الاحتياجات المتزايدة حتى عام 2050، كما يتضمن التحول من المعالجة الأولية إلى المعالجة الثانوية البيولوجية، بما يتماشى مع المعايير البيئية المصرية، بالإضافة إلى دمج تقنيات هضم الحمأة واسترداد الطاقة الحيوية لتغطية نحو 80% من احتياجات المحطة التشغيلية من الطاقة.

ويحمل هذا المشروع أهمية استراتيجية بالغة، حيث يسهم في الحد من تلوث بحيرة مريوط والبحر المتوسط، خصوصًا عبر تقليل تصريف المياه المعالجة إلى البحر عبر خليج المكس، وهو ما يساهم في معالجة إحدى أبرز "نقاط التلوث الساخنة" في البلاد، دعمًا لالتزامات مصر في إطار اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية.

ومن خلال مكوناته البيئية والطاقة النظيفة، يُعد المشروع نموذجًا رائدًا في العمل المناخي، عبر تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بفضل استرداد غاز الميثان واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ويخدم المشروع ما يقرب من 1.3 مليون نسمة، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على التكيف مع التحديات البيئية والصحية، ويدعم في الوقت ذاته قطاع السياحة من خلال تحسين نوعية البيئة الحضرية.

ويمثل هذا المشروع تجسيدًا حيًا لنجاح شراكة "فريق أوروبا"، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي جنبًا إلى جنب مع السلطات المصرية في إطار شراكة المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما يُكمل هذا المشروع برامج الدعم الفني التي يقدمها الاتحاد عبر برنامج الاستثمار في نقاط التلوث الساخنة في البحر المتوسط (MeHSIP).