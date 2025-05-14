شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توصي بتدابير للوقاية من العدوى لمنع انتشار متلازمة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم بتطبيق تدابير مستهدفة للوقاية من العدوى ومكافحتها لمنع انتشار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك بعد ظهور 9 حالات إصابة جديدة، أدت إلى وفاة شخصين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت الصحة العالمية أن الإبلاغ عن هذه الحالات لا يغير تقييمها العام للمخاطر، والتي لا تزال معتدلة على المستويين العالمي والإقليمي، وأن هذه الحالات تظهر أن الفيروس المسبب للمتلازمة لا يزال يشكل تهديدا في البلدان التي ينتشر فيها بين الإبل وينتقل إلى البشر.

يشار إلى أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي يسببه فيروس كورونا، وينتقل إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر بالإبل العربية - العائل الطبيعي للفيروس ومستودعه الحيواني.

وينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر عبر جزيئات الجهاز التنفسي المعدية، خاصة من مسافات قريبة، وكذلك من خلال الاتصال المباشر.

ويبلغ معدل الوفيات بين الحالات المؤكدة حوالي 36%، إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا قد يكون تقديرا مبالغا فيه، نظرا لأن حالات الإصابة الخفيفة غالبا ما لا يتم اكتشافها.

وأكدت المنظمة أنه تم اتخاذ عدة تدابير للوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك المراقبة الدقيقة والفحوصات ورفع مستوى الوعي الصحي العام، من بين تدابير أخرى.

وقالت، إنه حتى 21 أبريل 2025، تم الإبلاغ عالميا عما مجموعه 2627 حالة إصابة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمنظمة الصحة العالمية، بما فيها 946 حالة وفاة مرتبطة بها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تنصح بإجراء فحوصات خاصة عند نقاط الدخول فيما يتعلق بهذا الحدث، كما أنها لا توصي حاليا بتطبيق أي قيود على السفر أو التجارة.

