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فرص عمل للأطباء فى السعودية براتب يصل إلى 13 ألف ريال شهريا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ، اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم على عدد 2 أطباء ، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة " بالمملكة العربية السعودية، وذلك إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن:

- عدد طبيب استشاري جهاز هضمي.
- طبيب استشاري مخ وأعصاب.

وأوضحت أن الراتب الأساسي ، يصل إلى 13 ألف و145 ريالا سعوديا، كل شهر، بالاضافة إلى حوافز إضافية ، منها 400 ريال بدل انتقال ..

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، أن من الشروط ألا يزيد السن عن 55 سنة ، وخبرة يشترط أن يكون استشاري ، وأن السكن والتأمين الصحي متوفر حسب سياسة المستشفى.

وجاء في البيان أن التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 14 -5-2025 ، ولمدة يومين ، على أن ترسل السيرة الذاتية نسخة pdf على البريد الالكتروني التالي :[email protected]


فرص عمل للأطباء بالسعودية


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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