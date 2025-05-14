شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت: نؤكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بناء على المبادرة العربية للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ خلال كلمته أمام القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة اليوم الأربعاء فى الرياض، على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بناء على المبادرة العربية للسلام.

أضاف قائلًا: نأمل أن تكون هذه القمة بداية لإنهاء هموم المنطقة، وأعرب عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين بما يحمي الملاحة البحرية. وأشاد بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

ومن جانب آخر ، أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، فى كلمته أمام القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة اليوم الأربعاء بالرياض، على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والسودان وندعم وحدة الأراضي السورية كما ندعم استقرار لبنان.



أضاف بن سلمان، إننا نشجع الحوار بين الأطراف اليمينة ، وأشار إلى العلاقات الاستراتيجية التى تجمع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

انطلقت منذ قليل أعمال القمة الخليجية - الأمريكية الخامسة في الرياض، بمشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و الرئيس السوري أحمد الشرع، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى.



تتزامن القمة مع جولة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج التي استهلها بالسعودية وتشمل قطر والإمارات، وتمثل هذه الجولة إشارة انطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.



تعد هذه القمة الخامسة حيث سبقها 4 قمم، الأولى في منتجع كامب ديفيد الأمريكي والبقية بالرياض. وعقدت القمة الأولى في مايو 2015، والثانية في إبريل عام 2016، والثالثة مايو2017 بمشاركة ترامب، والرابعة في يوليو 2022، وشارك فيها أيضاً قادة مصر والأردن والعراق.