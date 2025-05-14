شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى: المباحثات النووية بين واشنطن وطهران قد تعيد الاستقرار إلى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عاهل البحرين الملك عيسى بن حمد خلال القمة الخليجية الامريكية المنعقدة بالرياض ؛ إن المباحثات النووية بين واشنطن وطهران قد تعيد الاستقرار إلى المنطقة وتنزع شرارة الحروب.

وأضاف أن التكامل الاستراتيجي بين دول الخليج والولايات المتحدة ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة ، كما ثمن إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا.

وأشار إلى أن مشاركة ترامب في القمة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية الخليجية مع واشنطن، كما أشاد بنهج ترامب الهادف إلى إحلال السلام وإنهاء النزاعات.

انطلقت منذ قليل أعمال القمة الخليجية - الأمريكية الخامسة في الرياض، بمشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و الرئيس السوري أحمد الشرع، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى.

تتزامن القمة مع جولة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج التي استهلها بالسعودية وتشمل قطر والإمارات، وتمثل هذه الجولة إشارة انطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعد هذه القمة الخامسة حيث سبقها 4 قمم، الأولى في منتجع كامب ديفيد الأمريكي والبقية بالرياض. وعقدت القمة الأولى في مايو 2015، والثانية في إبريل عام 2016، والثالثة مايو2017 بمشاركة ترامب، والرابعة في يوليو 2022، وشارك فيها أيضاً قادة مصر والأردن والعراق.